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La Audiencia de Badajoz condena al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años. La sentencia considera a David Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. (Fuente: Audiencia Provincial Badajoz/ Europa Press) Más información