Secciones

Es noticia
Alerta roja por calorVenus de AlicanteTrifulca Policía Manteros TorreviejaAccidente Gran Vía AlicanteEncuesta elecciones generalesEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin
La Audiencia de Badajoz condena al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación

La Audiencia de Badajoz condena al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación

La Audiencia de Badajoz condena al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Audiencia de Badajoz condena al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años. La sentencia considera a David Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. (Fuente: Audiencia Provincial Badajoz/ Europa Press) Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents