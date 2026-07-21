Julio Martínez declara por el 'caso Plus Ultra': claves del interrogatorio al socio de Zapatero / Europa Press

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Julio Martínez declara por el 'caso Plus Ultra': claves del interrogatorio al socio de Zapatero

Así ha sido la llegada a la Audiencia Nacional del empresario Julio Martínez, investigado en el caso Plus Ultra y socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Martínez declara este martes ante el juez José Luis Calama, encargado de investigar el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia. Su comparecencia se produce apenas un día después de remitir un escrito al magistrado en el que se ofrecía a colaborar con la investigación y contribuir al esclarecimiento de los hechos. En ese documento, el empresario asegura que Zapatero "marcaba los pasos a seguir" en el asesoramiento a Plus Ultra y sostiene que existía un acuerdo para cobrar una comisión equivalente al 1% de la financiación obtenida tras el rescate. (Fuente: Europa Press, Congreso, Zapatero, PSOE)