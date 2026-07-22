Sánchez pide tomarse en serio la emergencia climática: "No es ideología, es ciencia" / Europa Press

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Sánchez pide tomarse en serio la emergencia climática: "No es ideología, es ciencia"

Declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha visitado este miércoles el puesto de mando avanzado del incendio de La Mierla (Guadalajara) en Tamajón, acompañado del presidente regional, Emiliano García-Page, y ha aseverado que "no podemos acordarnos de los incendios o de las emergencias climáticas que derivan en emergencias de protección civil cuando se producen" sino que "tenemos que hacerlo previamente". "Tenemos que concienciar a la ciudadanía, tenemos que no banalizar sobre los efectos de la emergencia climática sino tomárnosla muy en serio. Y eso no es política, no es ideología, es ciencia", ha manifestado. (Fuente: La Moncloa) Más información