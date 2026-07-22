Sumar confirma que el decreto de vivienda prorrogará los alquileres hasta 2028 / Europa Press

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Sumar confirma que el decreto de vivienda prorrogará los alquileres hasta 2028

Sumar ha confirmado este miércoles que el decreto ley prometido en materia de vivienda para este verano incluirá la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028, lo que podría beneficiar a cerca de cuatro millones de personas, y negociará medidas antidesahucios para personas vulnerables con los grupos parlamentarios. (Fuente: Europa Press / La Moncloa) Más información