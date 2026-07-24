El juez rechaza anular el 'caso Plus Ultra' por pedirlo Zapatero fuera de plazo / Europa Press

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El juez rechaza anular el 'caso Plus Ultra' por pedirlo Zapatero fuera de plazo

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha rechazado el incidente de nulidad de actuaciones de la causa que había presentado la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero. Además el juez ha citado a declarar como investigados al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, para el 7 y 8 de septiembre, respectivamente. (Fuente: Europa Press / Senado / VTV / Zapatero) Más información