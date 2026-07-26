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Más de 116.000 evacuados y confinados por los incendios en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón

Los grandes incendios forestales que arrasan la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid ya han obligado a desalojar o confinar a más de 100.000 personas y afectan a 45.000 hectáreas. La disminución del avance del incendio durante la madrugada ha permitido al operativo actuar sobre los distintos frentes y reforzar las líneas de control, con prioridad absoluta en la protección de la población y de las urbanizaciones amenazadas. El incendio, no obstante, continúa activo y sin estabilizar. El otro gran incendio activo es el declarado este sábado en la Vall d'Uixo (Castellón) y que ha obligado a desalojar a más de una quincena de núcleos urbanos y alrededor de 16.000 personas han sido evacuadas. (Fuente: Europa Press/Guardia Civil/UME/Emergencias Madrid/Bombers Diputació Castelló)