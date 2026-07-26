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El Consorcio de Bomberos de Castellón continúa trabajando en el incendio de La Vall d'Uixó

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Europa Press

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Imágenes de los trabajos del dispositivo movilizado por el Consorcio de Bomberos de Castellón al incendio forestal de La Vall d'Uixó. Segunda jornada de intensos trabajos en zonas con elevada presencia de combustible vegetal, muy secos en todas las zonas tras varias olas de calor. Las imágenes corresponden a los trabajos en el frente que abarca Artana, Peñas Aragonesas, Eslida y Chóvar. (Fuente: Bomberos de Castellón)

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