Pérez Llorca pide ser "ejemplares" en la recuperación de la Serra d'Espadà tras el incendio en la Vall d’Uixó / Europa Press

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Pérez Llorca pide ser "ejemplares" en la recuperación de la Serra d'Espadà tras el incendio en la Vall d’Uixó

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado que las administraciones están siendo "ejemplares" en la coordinación de las labores de extinción del incendio declarado el sábado el Vall d'Uixó (Castellón) y que ha provocado la evacuación de más de 16.000 personas de poblaciones del entorno de la Serra d'Espadà. "Pido que seamos también ejemplares en la recuperación de uno de los espacios más importante importantes que tenemos en la Comunitat Valenciana". Más información