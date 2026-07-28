Pilar Bernabé insiste en que "no hay y no se observan" causas naturales en el incendio de la Vall d’Uixó / Europa Press

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Pilar Bernabé insiste en que "no hay y no se observan" causas naturales en el incendio de la Vall d’Uixó

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha insistido en que el Seprona continúa con "todas las investigaciones abiertas" para determinar las causas del incendio en la Vall d'Uixó (Castellón), aunque ha apuntado que "no parece, no hay y no observamos que haya condiciones naturales meteorológicas" que hayan causado el siniestro.