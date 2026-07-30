El juez rechaza suspender las investigaciones de Hacienda a Zapatero, su mujer y sus hijas / Europa Press

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El juez rechaza suspender las investigaciones de Hacienda a Zapatero, su mujer y sus hijas

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, Jose Luis Calama, ha rechazado ordenar a la Agencia Tributaria que suspenda las actuaciones de comprobación e investigación inspectora con alcance general sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer, sus hijas y a la empresa Whathefav, así como sobre el empresario Julio Martínez Martínez y las sociedades mercantiles vinculadas a este.