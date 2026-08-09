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Los servicios de emergencias continúan actuando sobre el incendio forestal de Tírig (Castellón)

Imágenes del incendio forestal de Tírig (Castellón), donde el Consorcio de Bomberos de Castellón continúa actuando con un dispositivo terrestre ampliado que ha seguido trabajando durante toda la noche en los distintos sectores del incendio. La orografía, con continuos barrancos, sigue dificultando las tareas de extinción. (Fuente: Consorci Bombers Diputació Castelló) Más información