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La Guardia Civil acompaña a vecinos evacuados afectados por el incendio de Niebla

Imágenes de agentes de la Guardia Civil que han acompañado y facilitado el acceso puntual de los vecinos evacuados afectados por el incendio de Niebla (Huelva). Los efectivos han prestado auxilio para que pudieran acceder de forma segura a recoger enseres de primera necesidad y garantizar la alimentación y bienestar de sus animales. (Fuente: Guardia Civil)