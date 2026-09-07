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Sánchez promete "esclarecer" lo que ocurrió en Ceuta y compartirlo con la ciudadanía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha marcado como prioridad del Gobierno “entender qué ha pasado” en la crisis en Ceuta y “asegurarnos que no vuelva a suceder”, evitando referencias directas a Rabat. Durante su intervención en la reunión interparlamentaria del PSOE para abrir el curso político con diputados, senadores y eurodiputados, ha insistido también en el compromiso de “devolver la normalidad cuanto antes” a la ciudad autónoma.