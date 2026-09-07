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Vivas: "Estoy convencido de que Marruecos está detrás del golpe"

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Vivas: "Estoy convencido de que Marruecos está detrás del golpe"

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Vivas, el protagonista principal del desayuno informativo en el que fue presentado por su jefe de filas, fue claro: "Estoy convencido de que detrás del golpe está Marruecos". A mitad del largo coloquio, el moderador ofreció el micrófono al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, también presente, quien desde su mesa no le fue a la zaga en contundencia a su homólogo. Imbroda, sin mencionar expresamente a Sánchez, puso el grito en el cielo por el hecho de haber tenido que ver "a un señor bañándose en Canarias" durante la crisis, lo que calificó como "un gran guantazo" para los españoles. Fuertemente ovacionado, el presidente melillense acusó al Ejecutivo de emprender "una campañita contra el presidente Vivas", y señaló que en Moncloa ha habido "mala fe u otra cosa". Más información

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