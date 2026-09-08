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España suspende en PISA con sus peores resultados históricos en Lectura, Matemáticas y Ciencias

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España suspende en PISA con sus peores resultados históricos en Lectura, Matemáticas y Ciencias / Europa Press

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España suspende en PISA con sus peores resultados históricos en Lectura, Matemáticas y Ciencias

Europa Press

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Los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

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