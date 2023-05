El líder del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado que no es momento de hablar de "quinielas o sillas", tras ganar este domingo las elecciones autonómicas, y que pretende formar un Consell "lo más estable posible".

"Esto va de ayudar a la gente"

"Esto no va de con quién ni de qué sillas, sino de para qué --ha subrayado--. Va de gobernar, de ayudar a la gente, de bajar impuestos, de defender la Comunidad Valenciana, no va de otra cosa. No va de Pepe, Antonio o Juan, va con seriedad".

"No presido un partido de quinielas, sino un partido que quiere gobernar con eficacia y defender la Comunidad Valenciana. A partir de ahí, podemos hablar de lo demás, pero lo primero es lo primero", ha recalcado.