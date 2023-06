El director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, y el vicesecretario de Organización, Juan Francisco Pérez Llorca, han lamentado el "no rotundo" a la abstención del PSPV en la investidura de Carlos Mazón y han criticado que Ximo Puig no haya participado en la conversación y han insistido en que su objetivo es formar un gobierno "estable, transversal" y alejado de la "política de bloques" logrando "el máximo número de acuerdos". Preguntado por si contemplan incorporar al Consell a Vox, el único partido que se ha ofrecido, Pérez Llorca ha asegurado que todavía no han tenido conversaciones con sus representantes. "A partir del martes veremos qué posibilidades hay, no vamos a especular", ha remarcado.