El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat y previsible futuro 'president', Carlos Mazón, ha considerado que "no hay por qué esperar" para la formación de gobierno en la Comunidad Valenciana aunque ha indicado que "lo último serán las sillas y los repartos, lo último debe ser lo último". "No hay tiempo que perder para poner en marcha el cambio que ha votado la sociedad valenciana y estamos convencidos de que estamos cumpliendo escrupulosamente el mandato que no dieron los ciudadanos el 28M", ha asegurado Mazón. Asimismo, ha comentado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya le ha trasladado su felicitación de ofrecer "un gobierno estable a la Comunidad Valenciana".