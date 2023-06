El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha instado al PSPV a que "no siga siendo el partido del no" y a que no dilate los plazos para su investidura ya que considera que es "hora de que abandone el sillón". Así lo ha indicado Mazón tras la sesión constitutiva de Les Corts, en la que ha manifestado que los socialistas han sido "el partido del no" y ha mostrado su deseo de poner en marcha la legislatura "cuanto antes". El líder de los populares ha añadido que hay "algunas" decisiones del gobierno en funciones que no le están "gustando demasiado". Más información