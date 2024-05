El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha mostrado dispuesto a avanzar "por difícil que parezca" en el asunto de agua entre Castilla- La Mancha y la Comunitat Valenciana pero ha reclamado al Estado y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que "asuma su responsabilidad" y que lo haga "con rigor". "No se trata de que peleemos por 6 hectómetros, 7, 8 o 9, y lo digo delante de Emiliano. No se trata de que discutamos sobre si las cuencas cedentes son prioritarias, que por supuesto que lo son. No vamos a discutir. Lo que espero es que podamos avanzar con rigor en de qué manera se complementa con otras vías de agua, no sólo el trasvase", ha afirmado.