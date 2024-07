La vicepresidenta segunda del Consell valenciano y titular de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha señalado que negociará con el Ejecutivo central las condiciones necesarias para la acogida de los menores inmigrantes no acompañados pactados en el acuerdo de reparto de 2022, un total de 23 en el caso de la Comunidad Valenciana. "No vamos a aceptar ningún menor que suponga un hacinamiento de nuestros centros y que suponga que nuestros menores pierdan la dignidad que merecen", ha incidido Camarero. Por otro lado, ha asegurado que respecto a esta cuestión no temen que peligre la "estabilidad" en el gobierno valenciano aunque admite "discrepancias de matiz" con sus socios de gobierno: "Llevamos un año de lealtad y no tengo ninguna duda que seguirá siendo así".