Declaraciones del síndic de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, quien ha constatado que su grupo ahora está "en la oposición" en el parlamento valenciano tras su salida del gobierno autonómico con el PP y, por tanto, no puede "garantizar ninguna estabilidad". "Si el gobierno de Carlos Mazón hace las cosas bien, tendrá nuestro apoyo. Si no las hace bien, según el programa de Vox, pues evidentemente no lo tendrá". Preguntado por las críticas de Mazón a la decisión adoptada "fuera de la Comunitat Valenciana", el síndic de Vox ha insistido en que "Feijóo se ha cargado el gobierno de Mazón" y el 'president' "está en su derecho" de posicionarse. Además, ha lamentado que la salida de los tres exconsellers de Vox es "un poco injusta".