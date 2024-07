El 'president' de la Generalitat Valenciana, el 'popular' Carlos Mazón, ha afirmado que es "evidente" que el cargo de Llanos Massó (Vox) como presidenta de las Cortes Valencianas formaba parte del acuerdo entre Partido Popular y Vox que, ahora, ha decidido romper la formación de Santiago Abascal.

El jefe del Consell ha remarcado que la decisión de seguir o no "le corresponde a ella" y no va a "invadir esa parte". "Independientemente de lo que decida hacer la presidenta de Les Corts y responder por su coherencia o no, eso le corresponde a ella", ha sostenido.