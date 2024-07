Declaraciones del conseller de Agricultura saliente, José Luis Aguirre, al dejar su cartera en el gobierno valenciano quien ha reconocido que le "hubiera gustado mucho hacer mucho más" en la Conselleria porque había "muchos proyectos en marcha" pero "la estrategia política de los partidos que pactaron ha hecho que quien me encomendó esta ilusionante misión haya decidido que ahora me retire y que no pueda terminar de desarrollar todos estos proyectos o cosechar el fruto de nuestros esfuerzos". "Ha sido demasiado corto pero por lo visto no era posible más", ha lamentado. Además, ha agradecido el "impagable" trabajo de su gabinete y de sus compañeros en la Conselleria que "se atrevieron a dar un paso valiente significándose con Vox". (Fuente: Generalitat)