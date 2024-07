El exvicepresidente y exconseller Vicente Barrera ha asegurado que se va "de imprevisto" de sus cargos en el Consell valenciano, de la misma forma en la que llegó hace un año, "con poco bagaje y teniendo muchas asignaturas pendientes por aprender". "Llegué sin esperarlo y me voy también sin esperarlo --ha señalado--. Lo he hecho mejor o peor, pero os aseguro que me he dejado la vida". En su discurso ha remarcado su "eterna gratitud" a Mazón, que ha indicado que fue, junto al líder de Vox, Santiago Abascal, quien le "puso aquí". "Siempre he dicho que creo que es un grandísimo presidente, una grandísima persona y un gran caballero", ha manifestado dirigiéndose al 'president'. (Fuente: Generalitat)