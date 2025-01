Declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha asegurado que "por supuesto" tiene previsto reunirse "en cualquier momento" con afectados y familiares de las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre. "Puertas abiertas, puertas, ventanas y nuestro corazón, faltaría más", ha asegurado. También ha instado a Compromís a sentarse a negociar los presupuestos: "Ni siquiera acudir me parece un error gravísimo". Además, ha asegurado que está "puntualmente informado" de las reuniones del Cecopi: "No he dejado de atenderlas".