Declaraciones de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que ha lamentado que los "bulos" sobre las ayudas haga que muchos afectados no las conozcan. Bernabé ha explicado que en la reunión con ellos ha comprobado cómo "la desinformación no les ha dado la oportunidad de conocer bien cuáles son" porque "utilizan la desinformación como arma política". Por otro lado, ha destacado que habla "todos los días" con la Generalitat en las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) pero no con el 'president' de la Generalitat: "Si Mazón viniera, hablaría con él", ha asegurado.