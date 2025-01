El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha explicado que no todas sus visitas a poblaciones afectadas por la dana forman parte de su "agenda pública", así como que "a veces, en privado", le "gusta recibir testimonios personales" de los afectados.

"No creo ser sospechoso de no dar la cara todos los días", ha manifestado en rueda de prensa, preguntado por si le preocupa recibir gritos o abucheos cuando visita localidades afectadas por la catástrofe como sucedió esta semana en Torrent (Valencia).

Mazón ha subrayado que él va "visitando distintos municipios" afectados y que ha hablado con los vecinos de estas localidades "en innumerables ocasiones".

"No todas las visitas y actividades que hago forman parte de mi agenda pública. A veces, en privado, me gusta recibir testimonios personales", ha expuesto, para señalar que es algo que llevan a cabo tanto él como la vicepresidenta Susana Camarero y el resto de consellers.

Ahora bien, ha indicado que estas visitas tienen que ser compatibles con el "trabajo de despacho para poder presentar las ayudas que necesita la gente": "Lo importante son los gestos, pero también los objetivos y resultados".

"Siempre dentro del sentido común"

Tras destacar que esta semana ha "estado en el terreno varias veces", ha avanzado que para la próxima semana tiene previstas más visitas, "siempre dentro del sentido común que tienen que tener". "Lo dejo a vuestro juicio, en ningún caso hemos dejado de dar explicaciones", ha dicho a los periodistas.

Preguntado por la visita de este miércoles y jueves del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a localidades afectadas --una visita de la que el partido no concretó la ubicación exacta y en la que Mazón no le acompañó inicialmente--, el también presidente del PPCV ha hecho una valoración "muy positiva" y ha asegurado que no estuvo al principio con Feijóo para no dejar su lado su agenda como 'president'.

"No voy a abandonar mi agenda"

"No fue de querer o no querer: yo estoy centrado en la recuperación. Lo más importante es la labor de la Generalitat. No voy a abandonar mi agenda ni mi prioridad de impulsar la recuperación", ha recalcado, además de indicar que este fin de semana tiene actos de partido en Asturias y que no le "parecería razonable" haber dedicado más días a ello.

Según ha expuesto, Feijóo quiso realizar una "visita privada y tranquila" con alcaldes de los municipios afectados, con los que él se reúne "habitualmente. Además, ha subrayado que tanto el miércoles como el jueves estuvo reunido con el jefe de los 'populares', por lo que cree que "son cosas absolutamente normales y razonables".