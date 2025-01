Declaraciones del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien ha afirmado que las puertas del gobierno valenciano "están abiertas" para recibir a los familiares de los 224 fallecidos por la dana del pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia.

Además, Mazón ha destacado que la Generalitat ya ha pagado más del 60% de las ayudas por la dana. Por otro lado, ha informado que la Generalitat está ultimando el operativo para retirar todos los vehículos acumulados por la dana "en pocas semanas".

Mazón ha asegurado también que no le preocupan los abucheos por la dana: "No soy sospechoso de no dar la cara todos los días".