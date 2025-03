Declaraciones del líder de la 'Gürtel', el empresario Francisco Correa, quien ha afirmado que "tenía realmente problemas con ellos porque yo quería que nos dieran mucho más trabajo y ellos repartían con otras empresas. Y entonces, a medida que nos veíamos o teníamos alguna comida, me decían que íbamos a organizar los juegos escolares o la cabalgata, aunque yo no me encargaba de ese tipo de cosas". Además, ha detallado que quien "gestionaba directamente" estas cuestiones era la considerada administradora de la 'Gürtel', Isabel Jordán. (Fuente: Audiencia Nacional)