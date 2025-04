Declaraciones de la secretaria general del PSPV, Diana Morant, quien ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "no representa al pueblo valenciano": "Mazón y Feijóo creen que con el tiempo a la gente se nos va a olvidar lo que ha pasado y cómo lo han hecho. El pueblo valenciano no va a olvidar y no queremos perder ni un minuto más", ha asegurado. (Fuente: PSOE)