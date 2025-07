Declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha defendido este lunes, día en el que cumple dos años al frente del Consell, que el balance de su gestión "lo tienen que hacer los ciudadanos". Además, ha afirmado que es algo que los valencianos pueden hacer "diariamente" a partir de los datos de la reconstrucción tras la dana que arrasó la provincia de Valencia y provocó 228 fallecidos el 29 de octubre. Además, preguntado sobre si agotará los cuatro años de mandato: "Ese es el plan, siempre". Por otro lado, ha afirmado que "no hay ningún sueldo vitalicio": "El estatuto de los presidentes no me lo he inventado yo".