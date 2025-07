Declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que este lunes fue increpado por un vecino afectado por la dana, Rafa Carceller, recriminándole que "no estaba en su sitio" el pasado 29 de octubre, día que la dana asoló la provincia de Valencia. "No estabas en tu sitio, no me jodas Carlos, ha muerto mucha gente", reprochaba el damnificado por las inundaciones. Mazón le insistió en que él está "dando la cara" y le invitó a llamarle y hablar sobre la situación. El Consell cree que estas críticas responden a una "campaña orquestada de linchamiento".