Declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSOE-PSPV, Diana Morant, que ha mostrado su "indignación" después de que la consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, dejara el Cecopi el día de la dana, en el que estuvo conectada por primera vez entre las 17.02 y las 17.40 horas. Morant ha vuelto a reclamar la disolución del gobierno valenciano y una convocatoria electoral porque no se puede "seguir causando tanto dolor" ni "tanta indignación".