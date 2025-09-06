La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha expresado que "el gobierno valenciano estaba despreocupado en las horas más mortíferas de la dana" después de que Maribel Vilaplana rompiera su silencio y contradijera una de las versiones de Carlos Mazón: "Todo el gobierno valenciano; su president, su vicepresidenta y los consellers estaban totalmente despreocupados en las horas más críticas donde estaban mueriendo personas en nuestra provincia", ha aclarado Bernabé. "La mentira y el cambio de versiones han sido el denominador".

Funeral de Estado

Por su parte, también ha expresado su "absoluta convicción" de que las administraciones tienen que "estar a la altura de lo que merecen los familiares de las víctimas" en el funeral de Estado en memoria de las víctimas mortales de la dana, previsto para el próximo 29 de octubre, el día en que se cumplirá un año de la catástrofe que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y que dejó 228 personas fallecidas.

Así se ha pronunciado Bernabé este sábado en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha resaltado que el acto se realizará "por supuesto" en los términos que las asociaciones de víctimas piden y estará dirigido a "acompañar a los familiares".