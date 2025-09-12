Declaraciones del vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, que ha afirmado que, de las 343 iniciativas contempladas en el Plan Endavant tras la dana, hay diez que ya se han completado, el tres por ciento, y que 96 están en curso, el 28%. Además, ha resaltado acerca de su continuidad en la Generalitat, que lo "que había que hacer está hecho". Por otro lado, la portavoz y vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ha acusado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, y a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de "mentir" tras el informe de CHJ a las Cortes Valencianas. Sobre la carta de la periodista Maribel Vilaplana ha señalado que "Mazón ha dado explicaciones durante los últimos 10 meses y no hay ningún cambio". (Fuente: Generalitat)