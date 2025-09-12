Declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha anunciado la salida del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social tras la dana, Francisco José Gan Pampols, y la remodelación del Consell para el 5 de noviembre. Mazón, ha alabado el trabajo del conseller y espera que con "el paso del tiempo" la sociedad valenciana "lo agradezca también". Además, ha reivindicado la diferente "reacción" de su ejecutivo frente a la del Gobierno, al que vuelve a "tender la mano" para una comisión mixta para la reconstrucción de la dana. (Fuente: Generalitat)