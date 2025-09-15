Declaraciones del síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, que ha exigido que se hagan públicos todos los vídeos del Cecopi el día de la dana. Baldoví ha asegurado que las últimas informaciones "acorralan cada día más a Mazón y a su gobierno", refiriéndose al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, como el vídeo que "demuestra que la exconsellera ha mentido a la jueza" o "el tercer vídeo por parte de una productora contratada por Emergencias y que el conseller no está facilitando a la jueza". Por otro lado, acerca de las manifestaciones en las etapas de La Vuelta, ha subrayado que "por encima de cualquier acontecimiento deportivo está el respeto a los derechos humanos y la denuncia a un genocidio".