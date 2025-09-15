Declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que ha pedido a "las fuerzas políticas valencianas", en alusión a Compromís, que dejen de "bloquear" la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso. Morant ha explicado que hubo "una discrepancia entre las fuerzas del Gobierno (PSOE y Sumar) y la diputada de Compromís Àgueda Micó" respecto a si debe o no comparecer Sánchez en esta comisión: "Las víctimas tienen muy claro quién quieren que vaya a declarar y quién no es necesario. Además, ha pedido "no desviar el foco" cuando "la nefasta gestión de la dana tiene un responsable: Carlos Mazón y el gobierno valenciano del PP".