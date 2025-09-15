Declaraciones de la portavoz adjunta del PP Nieves Martínez, que ha pedido "dejar trabajar a la justicia" tras la petición del PSPV-PSOE y de Compromís de que se hagan públicos los vídeos del Cecopi el día de la dana. Además, ha subrayado que el PP no se interpondrá a la acción judicial, manifestando que creen "en la separación de poderes", y que "ni una ministra ni ningún político" debe "decirle a una jueza lo que tiene que hacer". Sobre los acontecimientos de las manifestaciones en favor de Palestina en La Vuelta, ha afirmado que "la imagen bajo el Gobierno de Sánchez es muy triste", refiriéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.