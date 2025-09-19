La acusación popular de Cs dice que a Polo "le sorprendió que a las 19h no se había mandado mensaje" / Europa Press

Declaraciones de la acusación popular de Ciudadanos, Eduardo García, en un receso de la declaración como testigo en la causa por la dana del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha señalado que a Polo le "sorprenndió" que "a las 19h no se habían mandado ningún mensaje" y que él "recibe el primer aviso a las 16:15h". Además, ha explicado que en su declaración ha dicho que "había que mandar un mensaje para que la gente subiera a sitios altos". García ha indicado que Polo se ampara en que "a las 10h hay una alerta roja que conocía todo el mundo y a las 12.15h había una alerta hidrológica y es Emergencias quién tiene que tomar las riendas de la emergencia".