Protestas en la llegada de Miguel Polo (CHJ) a declarar en los juzgados de Catarroja / Europa Press

Imágenes de una decena de personas que este viernes han protestado por las actuaciones del día de la dana de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el momento que ha entrado el presidente de la CHJ, Miguel Polo, a declarar como testigo por la fatídica riada del pasado mes de octubre en la provincia de Valencia. Polo ha declarado en el Tribunal de Instancia de Catarroja, una de las localidades afectadas por la dana.