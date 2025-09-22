Mazón destaca la velocidad en la reconstrucción para recuperar la movilidad tras la dana / Europa Press

Declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha destacado la velocidad en la reconstrucción de infraestructuras viarias y ferroviarias por parte de empresas y entidades para recuperar la movilidad tras el día de la dana. Mazón, ha remarcado los 140 millones de euros para recuperar "en 8 meses" el servicio de Metrovalencia y ha destacado la inversión de 125 millones para rehabilitar carreteras autonómicas y municipales.