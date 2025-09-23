Mazón, sobre las víctimas de la dana: "Son la primera, la más absoluta prioridad"

Mazón, sobre las víctimas de la dana: "Son la primera, la más absoluta prioridad"

Mazón, sobre las víctimas de la dana: "Son la primera, la más absoluta prioridad" / Europa Press

Mazón, sobre las víctimas de la dana: "Son la primera, la más absoluta prioridad"

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

Declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha anunciado en el Debate de Política General que el PP llevará a las Cortes la segunda ley de simplificación administrativa para "seguir reduciendo la burocracia en nuestra guerra contra el papeleo de la Administración", una nueva ley del suelo y una tercera fase de la reforma fiscal impulsada por la Generalitat. Además, ha anunciado 30 millones en ayudas a afectados por la dana para nuevas viviendas y un chequé bebé. Mazón, ha abierto el pleno con un recuerdo a las 229 víctimas de la dana: "Son la primera, la más absoluta prioridad. Hace 11 meses, ahora y siempre". Por otro lado, ha avanzado que este lunes la Generalitat y universidades firmarán un plan de financiación un proceso para que el alumnado pueda "elegir examinarse de Castellano o Valenciano en las PAU".

TEMAS

Tracking Pixel Contents