Mazón, sobre las víctimas de la dana: "Son la primera, la más absoluta prioridad"

Declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha anunciado en el Debate de Política General que el PP llevará a las Cortes la segunda ley de simplificación administrativa para "seguir reduciendo la burocracia en nuestra guerra contra el papeleo de la Administración", una nueva ley del suelo y una tercera fase de la reforma fiscal impulsada por la Generalitat. Además, ha anunciado 30 millones en ayudas a afectados por la dana para nuevas viviendas y un chequé bebé. Mazón, ha abierto el pleno con un recuerdo a las 229 víctimas de la dana: "Son la primera, la más absoluta prioridad. Hace 11 meses, ahora y siempre". Por otro lado, ha avanzado que este lunes la Generalitat y universidades firmarán un plan de financiación un proceso para que el alumnado pueda "elegir examinarse de Castellano o Valenciano en las PAU".