Las víctimas de la dana: "La responsabilidad máxima es del Consell por el abandono que sufrimos por parte de Carlos Mazón",
"Punto 24 sobre una supuesta infracción de la directiva 2007/60 relativa a la gestión de los riesgos de inundación, los peticionarios están en la sala, tienen cinco minutos". Así ha comenzado en la sala la comparecencia de dos asociaciones de víctimas de la dana en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Han hablado finalmente algo más de cinco minutos, que se han repartido entre Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, y Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes de la DANA 29 octubre 2024. Su primera intervención ha sido un discurso sin alusiones directas al president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el que se ha hablado de forma genérica de "los gobiernos", pero en el que sí se ha deslizado una alusión al jefe del Consell. "Él y su gobierno hacían caso omiso al grito desesperado", ha destacado Rosa Álvarez.