La campaña de la Generalitat por el 9 d'Octubre anima a "redescubrir" el himno regional / Europa Press

Declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha subrayado que el himno regional protagoniza este año la campaña institucional de la Generalitat con motivo del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, que llama a "redescubrir" esta composición de Maximiliano Thous y José Serrano como homenaje a la música, "una forma de ver la vida" y que es "mucho más que una seña de identidad" para los valencianos, además de un "símbolo que nos representa a todos". (Fuente: Imágenes Cedidas)