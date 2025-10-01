La campaña de la Generalitat por el 9 d'Octubre anima a "redescubrir" el himno regional

La campaña de la Generalitat por el 9 d'Octubre anima a "redescubrir" el himno regional

La campaña de la Generalitat por el 9 d'Octubre anima a "redescubrir" el himno regional / Europa Press

La campaña de la Generalitat por el 9 d'Octubre anima a "redescubrir" el himno regional

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

Declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha subrayado que el himno regional protagoniza este año la campaña institucional de la Generalitat con motivo del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, que llama a "redescubrir" esta composición de Maximiliano Thous y José Serrano como homenaje a la música, "una forma de ver la vida" y que es "mucho más que una seña de identidad" para los valencianos, además de un "símbolo que nos representa a todos". (Fuente: Imágenes Cedidas)

TEMAS

Tracking Pixel Contents