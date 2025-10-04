Eduardo Ripoll

Mónica Oltra participa en un acto sobre feminismo en la sede de Izquierda Unida del PV

"Estamos aquí por la tesis doctoral de Rosa [Pérez Garijo], que cada uno vea después lo que quiera", ha dicho Mónica Oltra en su primera intervención en el encuentro organizado en la sede de EUPV en torno al feminismo para avanzar en derechos y "hacer país". Es una declaración a sabiendas de que todas las miradas están puestas sobre ella y su futuro político, con una virtual alianza de la izquierda valenciana en un nuevo bloque que tenga presencia en las elecciones de 2027.