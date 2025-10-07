Camarero: "Las víctimas de la dana tienen un día especial, que será el 29 de octubre" / Europa Press

Declaraciones de la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, quien tras ser preguntada por el hecho de que no se haya concedido una distinción de la Generalitat a las víctimas de la dana, la portavoz del Consell ha afirmado que "las víctimas tienen un día especial, que será el 29 de octubre" próximo, cuando se cumplirá el primer aniversario de la catástrofe y se celebrará un funeral de estado. "Es el día de las víctimas", ha subrayado Susana Camarero, mientras ha remarcado que las distinciones del 9 d'Octubre "son reconocimientos de las personas que han contribuido, han ayudado y han estado en la dana". Respecto a la decisión de las tres principales asociaciones de víctimas de la dana de declinar la invitación de la Generalitat para asistir a los actos del 9 d'Octubre, Camarero ha reiterado el "respeto, comprensión y cercanía" del gobierno valenciano hacia los damnificados y ha mostrado el "máximo respeto a las decisiones que adopten". (Fuente: Imágenes Satélite)