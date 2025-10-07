Podemos y Compromís esperan una "reparación" a las víctimas en la comisión de investigación por la dana en el Congreso / Europa Press

Podemos y Compromís esperan una "reparación" a las víctimas en la comisión de investigación por la dana en el Congreso

Declaraciones de la coordinadora autonómica de Podem País Valencià, María Teresa Pérez, y la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, quienes han pedido la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, así como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación por la dana. "Es imprescindible que todas las administraciones vengan a dar explicaciones y que las víctimas puedan sentir algo de reparación", ha asegurado la coordinadora de Podemos, mientras que Micó ha defendido que "se sabrá la verdad".