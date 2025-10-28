Mazón apela a la "coordinación institucional" y a "abandonar la confrontación" en el aniversario de la dana / Europa Press

Declaraciones del 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien ha apelado a la "responsabilidad compartida" entre administraciones y ha llamado a "abandonar la confrontación" en la semana en que se cumple el primer aniversario de la dana del 29 de octubre. "Todos deberíamos ser capaces", ha expresado, al tiempo que ha reivindicado que la coordinación institucional "es una necesidad elemental, no política". "Las administraciones estamos obligadas a colaborar, a coordinar, a sumar esfuerzos y no a confrontar datos o rebatir titulares, datos o incluso reproches que no aportan nada a la reconstrucción y solo añade más duelo al duelo y más incertidumbre a la incertidumbre", ha lamentado. Más información